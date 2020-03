Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Noch mehr Einschränkungen für das öffentliche Leben im Ilm-Kreis

Eine Allgemeinverfügung erließ Landrätin Petra Enders (Linke) am Freitag um die Mittagszeit. Damit reagierte sie auf den aktuellen Anstieg an Corona-Infektionen. Noch gibt es zwar im Ilm-Kreis nur eine einzige bestätigte Erkrankung. Allerdings seien nun rigide Maßnahmen nötig, um die Ausbreitung der Lungenerkrankung einzudämmen.

Das öffentliche Leben im Ilm-Kreis wird durch die Allgemeinverfügung drastisch eingeschränkt. Veranstaltungen, die mehr als 70 Besucher haben – dazu gehören allerdings auch Beschäftigte – sind untersagt. Das betrifft auch private Veranstaltungen wie Hochzeiten oder Beerdigungen. An Eheschließungen in Arnstadt dürfen beispielsweise neben dem Brautpaar nur noch Verwandte ersten Grades teilnehmen. Besucher von Beerdigungen müssen ihren Namen und Kontaktadressen angeben.

Risikogebiet-Urlauber müssenab sofort in Quarantäne

Menschen, die sich in den vergangenen 14 Tagen in einem Risikogebiet – dazu zählen Italien, Iran, China, Südkorea, Teile von Frankreich und der Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen – aufgehalten haben, werden unter häusliche Quarantäne gestellt. Sie dürfen ihre Wohnung beziehungsweise ihr Grundstück zwei Wochen lang nicht verlassen, nicht zur Arbeit gehen oder öffentliche Verkehrsmittel benutzen. Betroffene sind aufgefordert, sich unverzüglich beim Gesundheitsamt zu melden. Sind sie krank, sollten sie auch dies melden, statt selbstständig zum Arzt zu fahren.

Die getroffenen Maßnahmen gelten vorerst bis zum 21. April.

Am Nachmittag dann die nächste Hiobsbotschaft: Ab Dienstag sind alle Kindertagesstätten und Schulen geschlossen. Eine Tatsache, die arbeitende Eltern vor Herausforderungen stellt. Wolfram Abbé rät dazu, „Ruhe zu bewahren.“ Er ist Schulamtsleiter des Schulamtes Westthüringen, zu dem auch der Ilm-Kreis gehört. Die bisherigen Verdachtsfälle seitens schulischer Einrichtungen in dem Bereich seien alle negativ gewesen. Das Ministerium hätte auch bereits Briefe an die Schulleiter und Eltern herausgegeben, wie sie sich zu verhalten haben. Wolfram Abbé betrachtet die Zeit als schwierig. „Es kann durch Laien eigentlich nicht genau eingeschätzt werden, ob Symptome wie Husten und Schnupfen auf eine Grippe, Erkältung oder den Coronavirus zurückzuführen sind.“ Klarheit würde letztlich nur ein Test bringen, jedoch sei das nicht für alle Bürger möglich. „Das überlastet die Labore.“ Deshalb empfiehlt er, sich an die Vorgaben des Ministeriums und des Robert-Koch-Institutes zu halten.

Besondere Vorsichtsmaßnahmenfür Feuerwehren

Einsatzfähig bleiben müssen auch die Feuerwehren im Ilm-Kreis. Für sie wurden ebenso ein Pandemieplan in Kraft gesetzt: Bis auf weiteres finden keine Ausbildungen, Jahreshauptversammlungen oder Kameradschaftstreffen statt. Auch Veranstaltungen, die durch die Feuerwehren abgesichert werden müssen, sind verboten. Das dürfte sämtliche Osterfeuer im Ilm-Kreis treffen. Die Feuerwehr Arnstadt sagte ihr großes Osterfeuer auf dem Wollmarkt bereits ab.

Für alle Pflege- und Senioreneinrichtungen der Awo gelten ab sofort Einschränkungen des Besucherverkehrs. Wie es auf der Internetseite des Regionalverbundes Ilmenau weiter heißt, sind Besuche auf ein absolut notwendiges Minimum zu beschränken und nur in Absprache mit der Einrichtungsleitung möglich. Dies diene der Gesundheit der Senioren, der Mitarbeiter und nicht zuletzt der Sicherheit der Besucher. Die Awo betreibt unter anderem in Ilmenau zwei Pflegeheime sowie eins in Gräfinau-Angstedt.

Viele Einrichtungen sindbis 21. April geschlossen

Das Arnstädter Sport- und Freizeitbad Band schließt wegen der Infektionsgefahr bis zum 21. April komplett, so die Information von Oliver Steinacker, Abteilungsleiter des Sport- und Freizeitbades. Die Ilmenauer Schwimmhalle am Stollen bleibt vorerst bis Montag geöffnet. Als Einschränkung galt mit Stand vom Freitagnachmittag, dass sich die Besucher registrieren müssen. Nach Auskunft der Mitarbeiter sei es in den vergangenen Tagen schon ruhiger geworden, es kamen spürbar weniger Besucher.

Abgesagt wurden bis 21. April zudem sämtliche Aufführungen in der Kleinkunstbühne Roda. Auch das Arnstädter Theater ist zu. „Wir bemühen uns um Nachholtermine und informieren Sie darüber. Gekaufte Eintrittskarten bleiben für die Nachholtermine gültig und müssen nicht umgetauscht werden“, so Intendant Oliver Meier.

Die Ilmenauer Lindenlichtspiele waren am Freitag noch geöffnet. Aufgrund des Erlasses des Landratsamtes galten jedoch Einschränkungen, wie Geschäftsführer Jens Ripperger sagte. Kein Kinosaal sei mit mehr als 70 Personen besetzt gewesen, die Besucher sollten ihre Namen in Listen eintragen, Desinfektionsmöglichkeiten seien vorhanden. „Wenn sich die Richtlinie ändern sollte, werden wir reagieren“, so Ripperger. Auch eine vorübergehende Schließung des Kinos habe man ins Auge gefasst. Viele neue Kinofilme, die demnächst starten sollten, seien sowieso verschoben worden. Die Übertragung aus der New Yorker Metropolitan Opera sei abgesagt worden. Bereits erworbene Karten können an der Kinokasse zurück gegeben werden.

Auch die Stadt Ilmenau reagierte konsequent, sagte größere Veranstaltungen ab 70 Personen wie den Ostermarkt Langewiesen ab sowie die Stadtratssitzung am 19. März. Von persönlichen Besuchen in der Stadtverwaltung mögen Bürger absehen, bat Oberbürgermeister Daniel Schultheiß (parteilos). Die Mitarbeiter seien telefonisch und per Mail erreichbar.

Geschlossen bleibt mindestens heute die Deponie in Rehestädt. Hier gebe es einen Corona-Verdacht. Sollte dieser negativ ausfallen, ist ab Montag wieder geöffnet.

Abgesagte Veranstaltungen

Die Stadtratssitzung in Ilmenau am 19. März findet nicht statt.

Bis zum 21. April werden in Arnstadt alle öffentlichen und privat gebuchten Stadtführungen abgesagt.

Im Ilm-Kreis finden in den nächsten Wochen keine Fußballspiele statt.

Die Jahreshauptversammlung der Landsenioren am 18. März in Bösleben findet nicht statt.

Abgesagt wurde auch das 55. Osterfest im Tierpark in Arnstadt.

In Elgersburg wird der Ostermarkt am 28. März ausfallen.

In Ilmenau findet am 15. März kein Eishockey-Punktspiel statt.

Auch der Vortrag im Goethestadtmuseum am 18. März ist abgesagt.

Der Pokalwettkampf im Eiskunstlaufen vom 20. bis 22. März in Ilmenau ist abgeblasen.

Die Führung durch die Sonderausstellung „Glanzstücke der Ilmenauer Porzellanfabrik“ am 4. April ist abgesagt.

Die komplette Allgemeinverfügung ist nachlesbar auf www.ilm-kreis.de.