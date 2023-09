Noch schnell eine Ausbildung im Ilm-Kreis beginnen

Ilm-Kreis. Es ist noch nicht zu spät: In letzter Minute noch die ‚Azubi-Ausfahrt‘ nehmen und die Karriere mit einer Berufsausbildung starten.

Der letzte Aufruf für eine Berufsausbildung: Im Ilm-Kreis gibt es noch 263 freie Ausbildungsplätze – darunter 42 auf dem Bau. Das teilt die IG BAU Erfurt mit. Die Gewerkschaft beruft sich dabei auf aktuelle Zahlen der Arbeitsagentur.

„Es ist noch nicht zu spät: In letzter Minute noch die ‚Azubi-Ausfahrt‘ nehmen und die Karriere mit einer Berufsausbildung starten – das funktioniert auch jetzt noch. Jugendliche können bei den meisten Betrieben noch weit bis in den Herbst hinein eine Ausbildung anfangen“, sagt Ralf Eckardt. Für den Bezirksvorsitzenden der IG BAU Erfurt ist eine Berufsausbildung ideal für alle Praktiker: „Es ist der Job-Start ins Leben. Vom ersten Tag an geht es direkt mit praktischer Arbeit zur Sache.

„Wer eine Ausbildung im Ilm-Kreis macht, ist up to date: Es läuft jede Menge digital. Auch der Bau hat enorme technische Reize – von der Steuerung großer Baumaschinen über raffinierte Gebäudetechnik bis zu innovativen Baustoffen“, so Ralf Eckardt. Außerdem biete eine Ausbildung im Handwerk oder in der Industrie „sichere Jobs“. Auch auf dem Bau. Denn gebaut werde auch im Ilm-Kreis immer: Straßen, Brücken, Gleise und vor allem Wohnungen.