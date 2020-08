Noch wird im Lütschestausee gebadet

Die hohen Temperaturen in den vergangenen Wochen haben auch die Wassertemperaturen von Stauseen und Kiesgruben in der Region ansteigen lassen. Noch macht es auch Spaß, sich im Lütschestausee (Foto) abzukühlen. Doch es ist nicht ungefährlich, in nicht bewachten Gewässern ohne Badeaufsicht schwimmen zu gehen. Bis zum Ende der Schulferien in Thüringen soll das Wetter jedenfalls noch mitspielen und dann ist erst einmal Schluss. Dann steht die Schule wieder im Vordergrund.