Normaler Unterricht in Ichtershausen

Der Unterricht an der Grund- sowie der Regelschule in Ichtershausen lief am Montag wieder weitgehend normal. Beide Schulteile waren am Freitag wegen eines Verdachtsfalles auf das Corona-Virus bei einem 15-Jährigen geschlossen worden. Allerdings fehlten am Montagmorgen mehr Schüler als üblich, etwa 30 an jeder Schule. Was vermutlich auch daran lag, dass das Testergebnis erst am Sonntagabend in Arnstadt eintraf und damit Entwarnung gegeben werden konnte. Andere Kinder sind erkältet und deshalb zu Hause geblieben.

In der ersten Schulstunde habe man mit den Schülern über den Vorfall gesprochen und sie zu Hygienemaßnahmen belehrt, sagte Thomas Umbreit, Leiter der Regelschule Wilhelm Hey. Zum Unterricht kamen auch die Schüler, die ihre Reise ins russische Perm abbrechen mussten. Zehn Jugendliche und drei Betreuer waren wegen des später unbestätigten Corona-Verdachts in Halle gestoppt und mit einem Bus wieder nach Hause gebracht worden. Es sei dennoch die richtige Entscheidung gewesen, sagte Umbreit.

Die Reise der Zehntklässler, die sich sehr auf ein Wiedersehen mit ihren russischen Freunden gefreut hatten, könne leider nicht nachgeholt werden, da die Prüfungszeit beginnt. Wegen der Corona-Fälle in Deutschland haben auch polnische Gäste ihren für Mitte März geplanten Besuch an der Hey-Schule abgesagt.