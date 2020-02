Nahe des Hülsemanndenkmals sind einige Bäume so geschädigt, dass sie in umgehauen werden müssen.

Ilm-Kreis. In den nächsten Tagen werden in Arnstadt und in Angelroda trockenheitsgeschädigte Bäume entfernt.

Notfällungen an der Marlitt

Deutliche Spuren haben die beiden letzten extrem heißen und trockenen Sommer im Ilm-Kreis hinterlassen. „Viele Bäume im Stadtwald Arnstadt leiden unter Trockenstress und sterben zum Teil sogar ab“, erklärte Revierförster Martin Simons. Betroffen seien insbesondere ältere Buchen und Eschen. Die Folgen sind deutlich sichtbar: Äste und Kronenteile brechen ab, mitunter spalten sich auch ganze Stämme.

Im Auftrag der Stadt Arnstadt führt der Thüringenforst daher in den nächsten Wochen Notfällungen durch. Zwischen dem 20. und dem 28. Februar sind die Forstfachleute im Wäldchen oberhalb der Marlitt unterwegs. Die Maßnahme wird durch ein Forstunternehmen durchgeführt und wurde mit der unteren Naturschutzbehörde abgestimmt. Während der Fällungen sind Teile des Waldes abgesperrt. Spaziergänger sollten dies unbedingt beachten, denn das Betreten der Forstflächen kann lebensgefährlich sein. Die Mitarbeiter des Forsthofes werden nach Abschluss der Fällungen eine so genannte Schlagpflege durchführen und die Wege wieder instandsetzen.

Sicherungsmaßnahmen soll es in den kommenden Wochen auch entlang des Ortsverbindungswegs Angelroda-Geschwenda geben, so Martin Simons. „Im Bereich des Bachlaufes an den Angelrodaer Teichen sterben Eschen großflächig ab, einige der abgestorbenen Bäume sind bereits umgebrochen“, so der Revierförster. Aus Sicherheitsgründen werde der Ortsverbindungsweg für den Zeitraum des Holzeinschlags voll gesperrt.

Die Forstexperten raten zudem dazu, bei Wind das Betreten der trockengeschädigten Wälder zu vermeiden. In der Nacht zum Montag soll es stürmisch werden und dann auch einige Tage lang windig bleiben. Geschädigte Bäume können bei solchen Wetterlagen spontan umknicken oder große Äste abwerfen, was für Passanten extrem gefährlich werden kann, so der Hinweis der Forstexperten.