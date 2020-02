Tobis Weber (32) und Antonina (31) aus Sülzenbrücken haben am 20.02.2020 sich das Ja-Wort im Standesamt in Arnstadt gegeben.

Arnstadt. Fünf Hochzeiten am 20.02.2020 in Arnstadt

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nur der Liebe wegen geheiratet

Am Donnerstag war ein ganz besonderes Datum. Denn für den 20.02 2020 gab es bei den Standesämtern deutlich mehr Anmeldungen für eine Hochzeit als an anderen Tagen. Barbara Hülle, Standesbeamte im Arnstädter Rathaus, traute gestern fünf Hochzeitspaare die sich entschlossen hatten hier in der Kreisstadt zu heiraten. Auch Tobis Weber (32) und Antonina (31) aus Sülzenbrücken haben am 20.02.2020 sich das Ja-Wort in Arnstadt gegeben. Nach der Trauung sagte der Bräutigam, dass sie nicht wegen dem Datum, was er sich übrigens gut merken kann, geheiratet haben, sondern weil sie sich Lieben.