Nur kurze Winterpause in Stadtilm

Aufgrund der winterlichen Witterung mussten die Kanalbauarbeiten in der Teichgartenstraße in Stadtilm für einige Zeit ruhen. Doch nun geht die Gemeinschaftsbaumaßnahme mit dem Wasser- und Abwasserzweckverband weiter. Der Zweckverband baut neue Wasser- und Abwasserleitungen von der Straße Hinterm Zwinger bis zur Kreuzung Teichgarten-/Lindenstraße. Die Baustelle ist natürlich verbunden mit Verkehrseinschränkungen, die aber bisher diszipliniert angenommen werden. Noch bis in den Dezember hinein wird hier gebuddelt. Dann gehört Stadtilms größte Baustelle endlich der Vergangenheit an.