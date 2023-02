Die Oberkirche in Arnstadt wurde im 13. Jahrhundert errichtet. (Archivfoto)

Oberkirche in Arnstadt wieder für Besucher geöffnet

Arnstadt. Die Oberkirche in Arnstadt beendet ihren Winterschlaf und öffnet ab 1. März wieder für Besucher. Freiwillige zur Unterstützung gesucht

Die Oberkirche in Arnstadt öffnet ab Mittwoch, 1. März, wieder ihre Pforten für Besucher. Laut Mitteilung des Vereins Oberkirche Arnstadt kann sie mittwochs und sonntags von 13 bis 15 Uhr sowie samstags von 11 bis 15 Uhr besichtigt werden. Wer die Öffnung der Oberkirche unterstützen möchte, kann sich per E-Mail an: info@oberkirche-arnstadt.de oder unter Telefon: 01754172023 melden. Eine Vereinsmitgliedschaft sei nicht erforderlich.

Mehr Infos: www.oberkirche-arnstadt.de