Oehrenstocker Karnevals-Nächte sind lang

Der Oehrenstöcker Carnevalsverein machte sich in der zu Ende gehenden Faschingssaison mit dem Motto „ÖCV und kein Ende in Sicht“ selbst zum Gegenstand des närrischen Treibens.

Annerose, das Urgestein des ÖCV, baggerte auch den Reporter an und hatte sichtlich Spaß dabei. Foto: Karl-Heinz Veit

Am Samstagabend im ausverkauften „Haus des Gastes“, das die Vereinsmitglieder mit Liebe und Kreativität zur Narrhalla umfunktionierte hatten, startete das große Saisonfinale. Und so gestaltete sich der Abend als ein närrisches Fest der Generationen aller Altersklassen von 7 bis 70 plus, das kaum Wünsche offen ließ.

Schauen, staunen, lachen, dabei sein und mitmachen! Das war die Grundmotivation der Gäste als närrisches Volk fürs Kommen und der Anspruch der Akteure auf und hinter der Bühne und am Tresen, einen schönen, närrischen und familiären Abend gemeinsam zu gestalten.

Oberbürgermeister Daniel Schultheiß zeigte sich diesmal als Grüner, indem er einen grünen Schein als Spende übergab. Foto: Karl-Heinz Veit

Dieses Vorhaben gelang den Karnevalsverein diesmal wieder mit viel „Helau!“, „Hurriau!“ und sich wiederholenden Schlachtrufe auf den Oehrenstöcker Carnevalsvereins zur Musik der Tusch-Kapelle. Die närrische Präsidentin Susann ist derzeit in freudiger Erwartung. Da sie bereits kurz vor der Niederkunft steht, zog sie der eigenen Gesundheit und dem Wohlergehen des kleinen Erdenbürgers zuliebe einen ruhigen Abend daheim vor. Sie ließ sich durch den Expräsidenten vertreten, der ihr im Leibumfang glich, wie spöttisch angemerkt wurde.

„Wir haben diesmal auf politische Büttenreden verzichtet, weil kein noch so guter Büttenredner das toppen kann, was in Erfurt an Narretei passiert ist. Thüringen kann alles, außer Politik und Fußball“, sagte der Ex- Präsident unter riesigem Beifall. Er schloss seinen Begrüßungsauftritt mit den Worten: „Wohin das Narrenschiff auch fährt, mit dem ÖCV ist es eine Reise wert.“

Neptun stand den Dahintreibenden bei. Foto: Karl-Heinz Veit

Nach dem exzellenten Gardeauftritt übernahmen Marie und Patrick die Moderation und baten nacheinander die politischen Honoratioren auf die Bühne, die sich im Zuschauerraum eingefunden hatten. Der Wertigkeit und Bedeutung nach der Ortsgröße erklommen Oberbürgermeister Daniel Schultheiß, Langewiesens Ortsbürgermeisterin Ines Wagner und Wolfram Lortsch als Oehrenstöcker Dorfoberhaupt die Bühne. Alle zeigten sich als Vertreter der Grünen, richtiger gesagt, als Geber von grünen Scheinen für den Verein. Die Jecken nahmen die Gaben gern entgegen, denn ohne Sponsoring lässt sich kein Programm auf die Beine stellen. Kostüme, Kulissen und Requisiten kosten nämlich jede Menge Geld. Auch Mieten und Nebenkosten müssen aufgebracht werden. Die „Grünen“ waren daher hochwillkommen.

Dann gab es mit dem abgewandelten Pioniergruß von einst: „Für Spaß und Karnevalistik: Seid bereit!“ die einhellige Antwort: „Immer bereit!“. Das war der Starschuss für ein knallbuntes, mehrstündiges Nummernprogramm, das beim Schauen, Staunen und Mitmachen kaum Wünsche offen ließ.

Stadtschönheit gegen Dorfschönheit: Larinja und Marie traten miteinander in Konkurrenz. Foto: Karl-Heinz Veit

Supertoll zeigte sich das Kinder- und Jugendballett mit seinen Showtänzen, bei denen sich der einzige tanzende Junge ganz besonders hervortat.

Als Annerose mit schwingendem Handtäschchen die Bühne betrat, erinnerte sich manch einer an Bilder, wie man von Damen auf dem Strich kennt. Der Saal johlte und Annerose spielte ihre Rolle glänzend, aber konnte mit ihrem unmissverständlichen Lockangeboten selbst beim Oberbürgermeister nicht landen.

Das „Spätlese-Ballett“ zeigte, wie jung älter aussehende Karnevalisten bleiben, wenn sie weiterhin ihrem Hobby frönen. Gut im Training, konnten sie als glutheiße Feger das Publikum beeindrucken. Entsprechend wild bejubelt wurde ihr Auftritt.

„Oehrnstöcker Nächte sind lang“, sang schließlich die Singegruppe. Und die lange, temperamentvolle, närrische Samstagnacht im Haus des Gastes in Ohrenstock lieferte dafür den Beweis!