Offene Tür und Konzert der Schülerband in Stadtilm geplant

Stadtilm. In den Alltag der Gemeinschaftsschule Stadtilm können Besucher am 10. Dezember eintauchen.

Nach über zwei Jahren Zwangspause öffnet die Thüringer Gemeinschaftsschule Stadtilm am Samstag, 10. Dezember, ab 14 Uhr ihre Türen. Nachdem der Tag der offenen Tür in den letzten Jahren coronabedingt ausfallen musste, sollen nun Eltern, Großeltern oder Gäste die Chance erhalten, in den Alltag der Schule einzutauchen. Im Vordergrund steht das große Lernangebot für Schüler der Klassen 5 bis 10. Die Gäste erhalten einen Einblick in die Schularbeit und können selbst ein stückweit wieder Schüler werden. Ob Experimente, Bastelangebote, das Kennenlernen von neuen Lernmethoden oder eine Ausstellung mit Schülerarbeiten aus dem Geschichtsunterricht - Vielfalt ist versprochen. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Der obere Schulhof lädt mit gemütlichem Weihnachtsflair zum Verweilen ein. Doch kann man auch im Warmen sitzen. Im Anschluss an den Tag der offenen Tür laden „Choir and The Seats“, die Schülerband und der Schülerchor, um 18 Uhr zu einem Weihnachtskonzert unter dem Motto „Wonderful Christmas“ in die Turnhalle ein. Nach erfolgreichen Auftritten und einem ausverkauften Theater in Arnstadt freuen sich die Jugendlichen, ihr Programm mit Weihnachtsliedern und Coversongs präsentieren zu dürfen. Der Eintritt ist frei.