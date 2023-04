Offene Türen bei Feuerwehr in Stadtilm

Stadtilm. Interessierte erwartet ein buntes Programm in der Feuerwache am Ellichlebener Weg.

Die Feuerwehr Stadtilm lädt am Montag, 1. Mai, alle Interessierten zu einem Tag der offenen Tür in die Feuerwache Stadtilm, Am Ellichlebener Weg, ein. Ein historischer Feuerwehr-Flohmarkt stellt dabei eine Besonderheit dar: Einige alte Gegenstände aus dem Bestand sollen verkauft werden. Der Erlös geht an die Jugendfeuerwehr, informiert die Feuerwehr Stadtilm.

Geboten werden am Tag der offenen Tür zudem neben Fahrten mit dem Feuerwehrauto und Technikschau auch noch Kinderschminken und Kulinarisches: Kaffee, Kuchen, Erbsensuppe und Spanferkel.

Die Feierlichkeiten beginnen um 11 Uhr und enden gegen 18 Uhr.