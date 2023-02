Offene Türen in der Arnstädter Berufsschule

Das ist in den nächsten Tagen im Ilm-Kreis los:

Offene Türen in der Berufsschule

In der Staatlichen Berufsschule in Arnstadt findet am Donnerstag, dem 23. Februar, von 13 bis 19 Uhr ein Tag der offenen Tür statt. Er richtet sich insbesondere an Regelschüler der 8. bis 10. Klassen, die eingeladen sind, sich in Fachkabinetten, Unterrichtsräumen und Werkstätten umzusehen. Vor Ort sind zudem 15 Ausbildungsbetriebe.

Workshop für Studienanfänger

Wer mit einem Studium beginnt, fühlt sich oft trotz Mentoren im neuen Lebensabschnitt verloren. Dem soll ein Workshop entgegenwirken, der am 1. Juli um 9 Uhr in Ilmenau beginnt und unter dem Motto „Design your Future“ steht. Insbesondere die eigene Persönlichkeitsentwicklung steht im Fokus. Anmeldungen sind möglich unter Telefon: 0162/ 433 63 84.

Sonderausstellung zur Textilkunst

Noch bis zum 26. Februar ist im „GoetheStadtMuseum“ in Ilmenau eine Sonderausstellung zu Textilkunde und Industrieformgestaltung zu erleben. Zu sehen sind Werke von Ruth Peter aus Ilmenau und Peter Smalun aus Gehren. Das Museum ist mittwochs bis sonntags von 10 bis 16 Uhr geöffnet.

Training für den ganzen Körper

Einen Aroha-Kurs bietet die Volkshochschule ab dem 21. Februar immer dienstags ab 19 Uhr im Bürgerhaus Langewiesen an. Aroha ist ein Ganzkörpertraining, das Gesäß, Oberschenkel und Bauch festigt und sich für Teilnehmer jedes Alters, auch ohne Vorkenntnisse, eignet. Anmeldungen unter Telefon: 03677/ 64 550.

Heilkräfte in Lebensmitteln

In der Ganzheitlichen Zahnarztpraxis Pahn findet am Dienstag, dem 21. Februar, ab 19.30 Uhr ein Vortrag statt über „Ernährung, die gesund macht“. Thematisiert werden unter anderem versteckte Heilkräfte, die in Lebensmitteln stecken. Anmeldungen sind erbeten unter Telefon: 03628/ 77 336.

Wenn Eltern eine Pause brauchen

In der Stadtbibliothek in Arnstadt findet unter dem Motto „Zeit für mich – Kurangebote für Eltern“ am Donnerstag, dem 23. Februar, ab 16.30 Uhr eine Gesprächsrunde statt. Annekathrein Schlegel erläutert, welche Möglichkeiten es gibt und wie man solche Kuren beantragt.