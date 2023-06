Offene Türen in der Ilm-Kreis-Klinik

Zum Tag der offenen Tür in der Ilm-Kreis-Klinik in Arnstadt können auch die verschiedenen Fachbereiche erkundet werden.

Arnstadt. Das wird am kommenden Samstag im Krankenhaus geboten:

In der Ilm-Kreis-Klinik in Arnstadt findet am, Samstag, dem 17. Juni, von 10 bis 15 Uhr ein Tag der offenen Tür statt. Interessierte können sich umsehen im OP, im Herzkatherlabor und der Endoskopie, die einzelnen Fachbereiche näher kennenlernen, einen Alterssimulationsanzug anprobieren oder sich bei verschiedenen Fachvorträgen informieren. Bei den Kreißsaalführungen erfahren werdende Eltern alles rund um die Geburt. Ein Schnupperkurs zur Rückengesundheit bringt Interessierte in Bewegung.