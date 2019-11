Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ohne Ehrenamt läuft nichts im Sport

Ohne Ehrenamt in den örtlichen Sportvereinen, in den Schulen oder in ihrer Kirchengemeinde läuft oftmals nicht viel zusammen. Das war natürlich auch bei der 24. Sportlerehrung der Stadt Arnstadt Thema. So wurden nach der Auszeichnung der Athleten und dem tollen Rahmenprogramm, dieses wurde von den Sportlern vom Kick-Box-Team, den Speedskatern, den Akrobaten von der SG Motor und von der SG Rotor Arnstadt gestaltet, das Ehrenamt gewürdigt.

Mandy Winkler und Mandy Decker, beide sind Betreuerinnen beim SV 1921 Marlishausen, Übungsleiter Frank Nauhardt und Vorstandsmitglied Uwe Kranz vom Schutz- und Gebrauchshundeverein Arnstadt wurden ebenso geehrt wie Jana Bräuer (LSV Lok) und Nicole Wagner und Elke Kürschner vom SV Aerobik Arnstadt.

Steffen Franke und Bernd Heiser (SG Empor Arnstadt), Christian Schulze und Marc Bader, beide sind im Kick-Box-Team-Arnstadt tätig, sowie Roswitha Rocznik und Renate John vom 1. Herz- und Rehasportverein wurden von Bürgermeister Frank Spilling ausgezeichnet.

Die Sportler hatten ein tolles Programm einstudiert. Foto: Hans-Peter Stadermann

Des weiteren wurden die Sportfreunde Ivonne Becher (SV 09 Arnstadt), Annete Silber (Karateverein), Petra Eisenhardt und Claudia Erdmann (beide SG Einheit Arnstadt), Angelika Henning und Bärbel Mensch (beide vom BSSV Arnstadt 99) geehrt. Weiter ging es mit den Auszeichnungen von Anja Hund und Florian Ostenforth (beide Speedskating Arnstadt), Kay Simons (SG Motor Arnstadt, Nicky Böttcher (Vorstandsmitglied TSV Arnstadt) sowie Arndt Steinke und Fluglehrer Sven Kallenberg (beide vom Aero Club Arnstadt).

Zum Abschluss der Ehrungen zeichnete die Vorsitzende vom Ausschuss für Jugend, Kultur und Sport Julia Kneise zusammen mit dem Bürgermeister Frank Spilling den Vereinsvorsitzenden und Trainer vom TSV Arnstadt, Thomas Fienhold) aus. Im weiteren wurden Stefan Röder, Orgchef der Bewegungswelten Mountainbike vom RSV Adler, Torsten Rauche, Kinder- und Jugendwart beim SV 09 Arnstadt sowie Carsten Schnieke, Vereinsvorsitzender und Trainer vom Karate Verein Arnstadt ausgezeichnet.