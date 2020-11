Siegelbach. Mit ihrem Fahrrad stürzte in Siegelbach bei Arnstadt eine 74-Jährige ohne Helm und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Ohne Helm unterwegs: 74-Jährige bei Fahrradsturz am Kopf schwer verletzt

Nach Angaben der Polizei war die 74 Jahre alte Radfahrerin am gestrigen Montag auf dem Radweg in Siegelbach in Richtung Arnstadt unterwegs. Nach derzeitigem Kenntnisstand war sie hier auf den Randstreifen geraten, ins Straucheln gekommen und anschließend gestürzt.

Die 74-Jährige, die keinen Fahrradhelm aufhatte, zog sich dabei schwere Verletzungen am Kopf zu und musste zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht werden.