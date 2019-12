Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ohne Müll zum Schwips

Zum ersten Mal fand in diesen Jahr in Eischleben ganz im Norden des Ilm-Kreises ein lebendiger Adventskalender statt. Das Konzept gibt es auch in einigen weiteren Orten der Region. Abend für Abend treffen sich Nachbarn an einem anderen Haus, bestaunen die Weihnachtsdeko, erleben kleine Kulturprogramme, schwatzen, trinken einen Glühwein.

Was die größte Hürde bei der Organisation war? Nicht etwa, Freiwillige zu finden, die zu sich einladen. Wer mitmachte, fragte sich aber zu Beginn, wie er heiße Getränke für 30, 40 oder gar 80 Leute ausschenken sollte. So viele Tassen hat normalerweise kein Mensch im Schrank. In Eischleben löste sich das Problem schnell. Die Feuerwehr stellte Becher zur Verfügung, die wurden abends abgewaschen und zum nächsten Teilnehmer des Adventskalenders gebracht. Großer Vorteil: Es fiel kein Müll durch Wegwerfbecher oder ähnliches an. Der Umweltgedanke greift zum Glück immer weiter um sich. In Unterpörlitz etwa ist der Weihnachtsmarkt jetzt auch müllfrei. Den gepflegten Glühweinschwips holten sich die Besucher hier aus dem Keramikbecher. Der ist nicht nur praktisch, sondern sieht noch dazu richtig gut aus. Ein echtes Sammlerstück in mehreren Farben eben, das bei den Besuchern auf äußerst positive Reaktionen stieß.