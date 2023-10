Oktoberfest auf Eischlebens Sportplatz

Eischleben. Das wurde am Sonntag in dem Dorf geboten:

Gut besucht war am Sonntag das Oktoberfest in Eischleben, zu dem die Kirmesgesellschaft eingeladen hatte. Mario Hummel, Anke Hummel, Leoni Hummel, Janine Westerhoff und Tom Schaper gehörten neben vielen anderen Vereinsmitgliedern zu den Ehrenamtlern, die sich um das Wohl der Gäste kümmerten. Neben kühlem Gerstensaft und deftigen Spezialitäten gab es auch handgemachte Musik und witzige Spiele, die die Stimmung anheizten. Das Festzelt war gemeinsam mit der Feuerwehr aufgestellt worden, die am 2. Oktober bereits zum Einheitsfeuer auf den Sportplatz eingeladen hatte. So blieben die Gäste auch in den eher ungemütlichen Morgenstunden beim traditionellen Fassbieranstich warm und trocken.