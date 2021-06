Online-Kongress zu häuslicher Gewalt

Ilm-Kreis. Gespräch mit Vertretern aus Gesellschaft und Politik zu Situation, Prävention und Schutz

Häusliche Gewalt ist keine individuelle Angelegenheit und findet in allen sozialen Schichten, Altersklassen und Milieus gleichermaßen statt. Es ist ein gesellschaftliches Problem, von dem durch vorherrschende patriarchale Machtstrukturen insbesondere Frauen und Kinder betroffen sind. Daher ist eine intensive, öffentliche Debatte zu dieser Thematik wichtig.

„In den vergangenen Monaten haben wir uns als Fraktion intensiv mit dem Thema häusliche Gewalt auseinandergesetzt und sind in verschiedenen Online-Veranstaltungen mit Betroffenen sowie unterschiedlichsten Referenten in den Austausch gegangen“, schreibt Christian Herrmann (Grüne) in einer Mitteilung. Er ist Referent für Veranstaltungsmanagement.

Gewaltprävention und der Schutz von Betroffenen müsse an unterschiedlichsten Stellen ansetzen – daher „müssen wir in der Politik uns dessen annehmen“, sei es im innenpolitischen, justizpolitischen oder frauenpolitischen Kontext, appelliert Herrmann.

In dem Zusammenhang weist der Politiker auf einen Online-Kongress für Interessierte am Montag, 28. Juni, hin. Die Veranstaltung steht unter dem Motto: Wir sind unschlagbar: Häusliche Gewalt – Situation, Schutzkonzepte, Prävention. „Wir freuen uns sehr, mit Vertretern aus Gesellschaft, Wissenschaft und Politik über die Situation, Perspektiven für Prävention und Schutz gegen häusliche Gewalt zu diskutieren.“

Als Referentinnen sprechen unter anderem die Fachanwältin Christina Clemm, Kristina Wolff (Gründerin des Femicide Observation Center Germany) sowie Janina Steinert (Herausgeberin der Studie „The Impact of COVID-19 on Violence against Women and Children in Germany“).

Weitere Informationen gibt es unter: https://gruenlink.de/25tw Der Kongress findet online statt. Teilnehmer müssen sich einzeln und bis zum 23. Juni per Mail an veranstaltungen@gruene-thl.de anmelden. Die Zugangsdaten gibt es mit der Anmeldebestätigung.