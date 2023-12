Foto: Foto und Film Manufaktur / The Lords

The Lords werden unter anderem mit Hits wie „Poor Boy“ zu erleben sein.

Arnstadt The Lords, Hermans Hermits und andere Stars der Oldieszene kommen 2024 in die Bachstadt

Zu einem besonderen Open Air wird am 23. August ab 18 Uhr auf den Theatervorplatz eingeladen. Im Rahmen einer Oldienacht stehen The Lords, Hermans Hermits, Easybeats, Dozy, Beaky, Mick & Tich und die Trems auf der Bühne. Die Originalbands wollen ihre Fans mit ihren Hits der 60er und 70er Jahre begeistern. Tickets gibt es in der Touristinformation.