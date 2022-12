Oratorium in der Stadtkirche in Ilmenau

Ilmenau. Nach zweijähriger Pause wird eine alte Tradition wieder aufgenommen:

An eine langjährige Tradition knüpft am Freitag, dem 16. Dezember, der Ilmenauer Bachchor an: Um 19.30 Uhr werden die Sängerinnen und Sänger in der St.-Jakobus-Kirche Johann Sebastian Bachs Weihnachtsoratorium erklingen lassen – in diesem Jahr die Kantaten I, V und VI.

Neben dem Chor musizieren das Weimarer Barockensemble und Solisten unter Leitung von Kantor Hans-Jürgen Freitag. Konzertkarten können in den beiden Buchhandlungen „Bücherstube“ und „Erlesenes“ sowie an der Abendkasse erworben werden. Sie kosten je nach Platzkategorie zwischen 10 und 22 Euro.