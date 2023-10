Die Bad Frankenhäuser Kantorin Laura Schildmann gastiert am Sonntag als Organistin in Ilmenau.

Orgelkonzert in der Jakobuskirche in Ilmenau

Ilmenau. Ein Orgelkonzert findet am Sonntag in Ilmenaus Stadtkirche statt:

Zu einem Orgelkonzert mit der Organistin Laura Schildmann lädt die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Ilmenau am kommenden Sonntag, 29. Oktober, um 17 Uhr in die Jakobuskirche, Kirchplatz 2, in Ilmenau ein. Das teilt der Kirchenmusiker Hans-Jürgen Freitag mit. Zu Gehör kommen beim Konzert in Ilmenau Werke von Bach, Mendelssolm, Böhm und Bovet. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Laura Schildmann ist Kantorin in der Kirchgemeinde Bad Frankenhausen und Region sowie Kreiskantorin im Kirchenkreis Bad Frankenhausen-Sondershausen. Sie leitet zudem Chöre in Bad Frankenhausen und Oldisleben.

Weitere Informationen gibt es online unter: https://www.jakobuskirche-ilmenau.de/.