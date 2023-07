Martin Sturm gastiert am Freitag in der St. Jakobuskirche.

Orgelprofessor gastiert in Ilmenau

Ilmenau. Das ist in den nächsten Tagen im Ilm-Kreis los:

Professor Martin Sturm aus Weimar ist am Freitag, 14. Juli, ab 19.30 Uhr zu Gast in der St. Jakobus-Kirche in Ilmenau. Bei seinem Konzert im Rahmen des Thüringer Orgelsommers wird er eine abwechslungsreiche Kombination aus Tradition und Innovation mit Werken von Johann Sebastian Bach bis Max Reger zu Gehör bringen. Tickets gibt es an der Abendkasse.

Wanderausstellung zur Weimarer Republik

Ein spannendes Kapitel deutscher Geschichte ist die Weimarer Republik. In einer Wanderausstellung, die vom 13. Juli bis 4. August im Ilm-Kreis-Center im Arnstadt gastiert, werden neben Kurzfilme auch Informationstafeln gezeigt. Ziel ist es, auch unbekannte Aspekte der Weimarer Republik zu zeigen und dass man für Demokratie auch heute noch kämpfen muss.

Ausflug per Fahrrad zum Kyffhäuser

Zu einer Sommerradtour bittet am am Sonntag, 16. Juli, der ADFC. Treffpunkt ist um 8 Uhr am Ilmenauer Bahnhof. Von dort aus geht es zunächst im Auto nach Artern. Die Radtour starte gegen 9 Uhr und führt über Bad Frankenhausen nach Sondershausen, das Kyffhäuserdenkmal und Kelbra zurück nach Artern. Wer eine Mitfahrgelegenheit benötigt, meldet sich unter ilm-kreis@adfc-thueringen.de.

Lesung im Ilmenauer Parkcafé

Autorin Nadja Beinert liest am Montag, 18. September, ab 19.30 Uhr im Parkcafé in Ilmenau aus ihrem Buch „Marilyn und die Sterne von Hollywood“. Die meisten Menschen kennen Marilyn Monroe – die Ikone. Aber kaum jemand weiß etwas über Norma Jeane Baker und wie sie zu Marilyn wurde. Tickets gibt es im Vorverkauf in der Touristinformation.

Umwelttoxikologen in Ilmenau

Die Arbeitsgruppe für Umwelttoxikologie kommt am Donnerstag, 13. Juli, von 16 bis 17 Uhr in die Karl-Zink-Grundschule in Ilmenau. Interessierte können Wasser- oder Bodenproben mitbringen, um diese analysieren zu lassen.

Musiksommer ist abgesagt

Der Dienstedter Musiksommer sollte am 23. Juli mit einem Picknickdeckenkonzert fortgesetzt werden. Aus organisatorischen Gründen wurde der Auftritt von Boogieman’s Friend nun abgesagt.