Imposantes Orgelspiel in Wipfra

Wipfra. Zum Thüringer Orgelsommer gastiert der Mailänder Konzertorganist Paolo Oreni in der Kirche von Wipfra.

Am Dienstag, 18. Juli, um 19.30 Uhr ist der Mailänder Konzertorganist Paolo Oreni zu Gast in der evangelischen Kirche in Wipfra. Der „Paganini der Orgel“ gibt jährlich 100 Konzerte in Europa.

Er hat ein Programm mit Werken von D. Scarlatti, R. Schumann im Gepäck, die er in seiner gewohnt lebhaften, italienischen Art präsentieren wird. Außerdem wird Musik von M. Reger zu hören sein. Der Thüringer Orgelsommer ist diesem in Thüringen wirkenden Komponisten gewidmet, dessen 150. Geburtstag begangen wird. Ein weiteres Highlight werden Orenis spontane Improvisationen zu Themen sein, die er sich während des Konzertes vom Publikum geben lässt.

Nach dem Konzert gibt es einen kleinen Imbiss. Eintrittskarten sind für 10 Euro an der Tageskasse erhältlich.