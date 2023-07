Orgelspieler wandeln in Arnstadt von Kirche zu Kirche

Michael Schönheit, Gewandhausorganist und Domorganist in Merseburg, eröffnet die Konzertreihe am 16. Juli.

Arnstadt. Die Internationalen Arnstädter Wandel-Orgelkonzerte finden in der Liebfrauenkirche, Bachkirche und Oberkirche statt.

Für die Internationalen Arnstädter Wandel-Orgelkonzerte hat Kantor Jörg Reddin wieder hervorragende Orgelspieler engagiert, die sonntags um 17 Uhr in der Liebfrauenkirche und der Bachkirche gastieren. Michael Schönheit, Gewandhausorganist und Domorganist in Merseburg, eröffnet die Reihe am 16. Juli mit Werken von J. S. Bach, F. Mendelssohn Bartholdy, J. G. Töpfer und M. Reger. Afonso Torres (Porto/Portugal) ist Preisträger des Internationalen Gottfried-Silbermann-Wettbewerbes 2021. Er spielt am 30. Juli Werke von J. S. Bach, W. A. Mozart, M. Reger. Jedes Konzert der Reihe, die die Evangelische Kirche Arnstadt wöchentlich bis zum 20. August präsentiert, wird als Wandelkonzert ausgeführt: Der erste Teil findet in der Liebfrauenkirche statt. Nach kurzer Wandelpause wird die zweite Konzerthälfte in der Bachkirche gespielt. Karten zu 10 Euro, ermäßigt 7 Euro, sind an der Abendkasse erhältlich.

Die weiteren Konzerte bestreiten am 6. August Arvid Gast (Lübeck) und am 13. August Salvatore Pronesti (Sant’Onofrio/Italien). Am 20. August zum Abschlusskonzert sind Susanne Ansorg (Fidel), Philipp Lamprecht (Gesang und Schlagwerk) und Jörg Reddin (Gesang und Orgel) mit Musik vom Mittelalter bis Bach dabei. Da wird von der Liebfrauenkirche in die Oberkirche gewandelt.