Im März begann im Auftrag des Wasser-/ Abwasserzweckverbandes Arnstadt und Umgebung den Kanalbau in Wüllersleben. Der Straßenbau schloss sich an.

Ortsdurchfahrt in Wüllersleben wieder freigegeben

Viele Pendler atmen auf, die Zeit der Umleitung ist in Wüllersleben vorerst vorbei. Donnerstag Mittag wurde die Arnstädter Straße für den Verkehr freigegeben und der erste Abschnitt der Erneuerung der Ortsdurchfahrt abgeschlossen. Während das Landesamt für Bau und Verkehr die Fahrbahn finanzierte, sorgte die Gemeinde für Gehwege und Nebenanlagen. So wurde der Ort auch besser an den Radweg nach Bösleben angeschlossen und eine Gefahrenstelle entschärft.

Die Baukosten für die Gemeinde lagen bei rund 190.000 Euro, informierte Frank Nüchter von der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Riechheimer Berg. Das Land habe 75 Prozent der förderfähigen Kosten übernommen. Bushaltestellen barrierefrei ausgebaut Die beiden Bushaltestellen werden ab sofort wieder angefahren. Sie wurden barrierefrei mit Leitstreifen und Kasseler Borden ausgebaut. Letztere ermöglichen einen höhengleichen Einstieg. Der Ausbau der Haltestellen kostete nach Angaben der VG rund 90.000 Euro. 80 Prozent Zuschuss gab es zur Förderung von Investitionen im öffentlichen Personennahverkehr. Der Weiterbau in der Stadtilmer Straße ist 2020 geplant. Im Januar will die Bauverwaltung das Projekt mit dem Wasser-/Abwasserzweckverband Arnstadt und Umgebung ausschreiben. Voraussichtlich ab Frühjahr wird dann die Ortsdurchfahrt ab der Kreuzung an der Kirche in Richtung Stadtilm für mehrere Monate gesperrt.