Ortsdurchfahrt Liebenstein wird Freitag wieder freigegeben

Von Juni 2018 bis zum 18. Dezember 2020 standen in Liebenstein die Räder still. Nicht still standen jedoch die Räder der Baufahrzeuge. Denn hier zwischen Gräfenroda und Liebenstein (800 Meter) und in der Ortslage (1200 Meter) selbst wurden insgesamt 4,5 Millionen Euro verbaut. 1,5 Millionen Euro musste die Gemeinde berappen. Dazu gehörte natürlich die Straße, neue Gas- und Wasseranschlüsse sowie die Verlegung von Glasfaserkabel. Nach der Bauabnahme gaben (von links) Volker Geimecke vom Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr, Bürgermeister der Landgemeinde Geratal Dominik Straube (CDU) und Liebensteins Ortsteilbürgermeister Jörg Becker (parteilos) die Straße wieder frei. Offiziell ist sie aber erst am Freitag wieder befahrbar.