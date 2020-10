In der Neuen Mitte in Ichtershausen tagte am Montagabend der Gemeinderat des Amtes Wachsenburg.

An die Wahlurne gebeten werden am 24. Januar die Einwohner von Ichtershausen, Haarhausen und Eischleben. Sie wählen neue Ortsbürgermeister, nachdem das Verwaltungsgericht in Weimar im Sommer die Wahlen, die im Jahr 2019 stattgefunden hatten, für ungültig erklärt hatten.