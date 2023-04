Osterfeuer in Rudisleben

In Rudisleben wird am Samstag am Osterfeuer gefeiert.

Das passiert in den nächsten Tagen im Ilm-Kreis:

Zum Osterfeuer lädt die Feuerwehr am Samstag, dem 8. April, ab 15 Uhr auf den Spielplatz an der weißen Brücke ein. DJ Weiße Mütze sorgt für Musik, auch Speisen und Getränke gibt es natürlich.

Lesung beimHospizverein

Über sein Leben mit der Duchenne-Muskeldystrophie berichtet Thomas Römer am Mittwoch, dem 12. April, ab 18 Uhr im Gemeindehaus am Kirchplatz 1 in Ilmenau. Römer schrieb seine Erfahrungen in einem Buch nieder und will andere daran teilhaben lassen.

Neueröffnungfür Kunstfreunde

Einen Neustart als Galerist wagt am 15. April ab 19 Uhr Dorsten Klauke in der Angelhäuser Straße 3a. In seiner kleinen Galerie stellt er Werke von Gerd Mackensen aus.

Ausstellung im Ilmenauer Rathaus

Noch bis zum 14. April ist im Foyer des Ilmenauer Rathauses eine Ausstellung mit dem Titel „Fairpachten“ zu sehen. Die Präsentation richtet sich an alle, die landwirtschaftliche Flächen verpachten und dabei mehr auf Naturschutz setzen wollen.

Sitzung des Großbreitenbacher Stadtrats

Der Stadtrat der Landgemeinde Großbreitenbach tagt am Dienstag, dem 18. April, ab 19 Uhr im Feuerwehrgerätehaus. Unter anderem geht es um die Eintrittspreise für die Schwimmbäder.

Neue Yogakurse starten in Arnstadt

Die nächsten BenefitYoga-Kurse mit Silke Raßbach beginnen ab Montag, dem 17. April, im Yogaraum in der Turnvater-Jahn-Straße 2 in Arnstadt. Anmeldung unter Telefon: 03628/5849803.

Treffen der Landsenioren

Die Mitglieder der Landseniorenvereinigung führen am 19. April ab 14 Uhr in der Bauernscheune in Bösleben ihre Jahresversammlung durch. Es wird Bilanz für 2022 gezogen und über Veranstaltungen in 2023 informiert. Der Unkostenbeitrag beträgt zehn Euro.