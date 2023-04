Osterfeuer sorgen für Feststimmung im Ilm-Kreis

Ilm-Kreis. Im gesamten Landkreis finden die traditionellen Osterfeuer statt. Hier wird im Ilm-Kreis gefeiert:

Entspannen oder mit Freunden feiern am Osterfeuer – das können Menschen aus dem Ilm-Kreis in den kommenden Tagen gleich in mehreren Orten.

In Eischleben versammeln sich die Feiernden traditionell am Gründonnerstag auf dem Sportplatz. Die Kinder hingegen kommen gegen 17 Uhr zunächst zum Anger – dort formiert sich der Fackelumzug durch den Ort, der am Sportplatz endet. Die fast heruntergebrannten Fackeln werden auf den großen Holzstapel geworfen, so dass sich ein prächtiges Osterfeuer entzündet. Natürlich gibt es Speisen und Getränke.

Auf dem Holzhäuser Festplatz unterhalb der Wachsenburg wird am Ostersamstag ab 16 Uhr zum Osterfeuer eingeladen. Der Feuerwehrverein bietet Bratwurst, Brätel und Getränke an. 14 Uhr beginnt im Rosenhof das Ostereiersuchen für die Kleinen.

Der Feuerwehrverein Hausen lädt ebenso am Ostersamstag ab 17 Uhr zum Osterfeuer auf die Festwiese ein. Freuen können sich Groß und Klein zudem auf Bogenschießen, Ponyreiten, eine Ostereiersuche, Stockbrot, eine Technikschau der Feuerwehr, Speisen und Getränke.

Die Arnstädter Feuerwehr bittet am Ostersamstag ab 18 Uhr auf die Hammerwiese. Bereits zum 15. Mal wird hier das Osterfeuer mit kleinem Begleitprogramm entzündet.