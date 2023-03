Der Straußenhof Kleinhettstedt erhielt den Thüringer Tierschutzpreis 2022 für eine am Tierwohl orientierte und artgerechte Haltung seiner Laufvögel. (Archivfoto)

Ostermarkt auf dem Straußenhof in Kleinhettstedt

Kleinhettstedt. Zum Osterfest unter dem Motto „Alles rund um das Ei“ wird am 2. April auf den Straußenhof in Kleinhettstedt eingeladen.

Unter dem Motto „Alles rund um das Ei“ wird am Sonntag, 2. April, ab 11 Uhr zum Osterfest auf den Straußenhof in Kleinhettstedt eingeladen. „Es wird ein buntes Programm rund um das Straußenei angeboten. Musikalische und kulinarische Leckerbissen werden von einem bunten Programm eingerahmt, die Ihnen einen kurzweiligen und wunderschönen Tag in Kleinhettstedt bereiten sollen“, heißt es seitens der Veranstalter.

Bei Führungen erfahren die Besucher zudem, wie die Langhälse über den Winter gekommen sind. Auch der Straußenrundwanderweg ist wieder abgesteckt, und natürlich hat der Osterhase in einer Sonderschicht seine ersten Eier rund um den Straußenhof versteckt. Für die Kinder gibt es außerdem eine Hüpfburg, Bastelspaß, Bemalen von Straußeneiern und ein Straußenquiz. Auch der Hofladen hat geöffnet.