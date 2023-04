Osterparty steigt in Frankenhain

In der Mehrzweckhalle wird am Ostersamstag gefeiert.

Frankenhain. Das passiert in den nächsten Tagen im Geratal:

Zur großen Osterparty lädt der Kirmesverein an diesem Samstag, 8. April, ab 20 Uhr in die Mehrzweckhalle in Frankenhain ein. DJ Heiko von der Band Synchron will mit Hits der 80er- und 90er-Jahre und der besten Musik von heute für Stimmung sorgen, heißt es in der Ankündigung.

Auch die nächste Veranstaltung steht schon fest: Am Samstag, 15. April, bittet das Ortskuratorium zum Tag der Sauberkeit. Los geht es um 9 Uhr an der Mehrzweckhalle. Gemeinsam soll Müll beseitigt, sollen Blumen gepflanzt, sollen Wanderwege hergerichtet werden.