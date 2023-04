Osterpfitzen in Gossel

Das ist in den nächsten Tagen im Ilm-Kreis los:

Bereits seit 111 Jahren gibt es in Gossel das Osterpfitzen. Am Sonntag, dem 9. April, werden erneut junge Männer in den Kreis der Burschen aufgenommen. Gegen 10 Uhr startet der Umzug durch den Ort, der im Saal endet. Hier sorgen die Liebensteiner Musikanten für Stimmung. Veranstalter ist der Traditionsverein.

Osterfeuer in Behringen

Am Gründonnerstag, dem 6. April, wird ab 17 Uhr auf dem Langen Berg das Osterfeuer angezündet. Veranstalter ist der Verein Behringen an der Wipfra.

Ostern bei der Feuerwehr

Die Freiwillige Feuerwehr Ichtershausen lädt am 6. April ab 18 Uhr an ihr Gerätehaus zur Osterfeier ein. Es gibt Stockbrot, Fassbier und Bratwurst. Damit niemandem kalt wird, werden mehrere Feuerstellen entzündet.

Feiertage auf dem Wertstoffhof

Geschlossen bleibt am Ostersamstag der Wertstoffhof in der Ratsteichstraße in Ilmenau. Wer kostenlos ausrangierte Elektrogeräte abgeben möchte, kann allerdings die Werkstatt am Kesselbrunn in Arnstadt ansteuern, dort ist der Wertstoffhof von 9 bis 12 Uhr geöffnet.

Konzert zum Karfreitag

In der Kapelle St. Sigismund in Plaue gibt die junge Ilmenauer Organistin Emilia Krendelsberger am Karfreitag ein Orgelkonzert mit hörenswerten Stücken zur Passionszeit. Zum Konzert lädt die Hiob-Stiftung Schop herzlich ein. Beginn ist um 11 Uhr.

Ostern am Bahnhof Rennsteig

Ein Glasbläser, der Ostereier fertigt, ist am Ostersonntag am Bahnhof Rennsteig zu Gast. Außerdem wird in die Saison der Live-Musik gestartet. Ab 14 Uhr wollen „Die Rehbachtaler“ für gute Unterhaltung in der beheizten Säulenhalle sorgen.

Dunkelheit in der Pfortenstraße

In der Pfortenstraße in Ilmenau ist derzeit die Straßenbeleuchtung, teilte jetzt ein Sprecher der Stadt mit. Man sei bemüht, den Schaden provisorisch zu beheben. Jedoch müsse ein Messwagen die Ursache ausfindig machen, damit Tiefbauarbeiten für eine dauerhafte Problembeseitigung zielgerichtet stattfinden können.