Osthäuser Gemeindesaal wurde jetzt renoviert

Mandy Röcken und ihr Mann Christian, der dort mit aushilft, betreiben die Gaststätte „Zum grünen Baum“ in Osthausen. Und wie alle Wirtsleute haben sie es seit Ausbruch der Corona-Krise nicht leicht. Das weiß auch die Gemeinde in Person von Bürgermeister Klaus Kolodziej (CDU) und das wissen seine Gemeinderäte. „Wir sind froh, dass sie durchhalten und versuchen natürlich alles, um ihnen das Leben jetzt etwas leichter zu machen“, so Kolodziej. Deshalb ist man den Wirtsleuten auch bei der monatlichen Pacht entgegen gekommen, so wie das beispielsweise auch in Elxleben mit dem Gasthaus „Zum schwarzen Hahn“ geschehen ist. „Wir haben jetzt erst einmal vier Monate die Miete halbiert, um ihnen das Überleben wenigstens etwas leichter zu machen“, so der Bürgermeister. Schließlich sei man froh, dass man noch eine Dorfgaststätte habe, vor allem auch vor dem Hintergrund des Kneipensterbens, das ja schon vor Corona vielen Gasthäusern vor allem im ländlichen Raum den Garaus gemacht hat. Geöffnet ist die Gaststätte in Osthausen derzeit coronabedingt nur Freitag- und Sonntagabend. „Wir hoffen natürlich alle auf bessere Zeiten, auch wenn es im Augenblick leider nicht danach aussieht.“

Viele packten bei Projekt mit an

Über dem Gastraum in der ersten Etage ist im letzten viertel Jahr viel passiert. Der Gemeindesaal wurde renoviert. Dort packten viele mit an, angefangen von den Fußballern des Sportvereins, von den Bogenschützen bis hin zu ortsansässigen Firmen und ein paar Gemeinderatsmitgliedern, die eigentlich immer zur Stelle sind, wenn irgendwo Hand anzulegen ist. „Wir hatten eigentlich nur eine kleinere Renovierung vor, da es Schäden durch den niedrigen Grundwasserspiegel an dem alten Gebäude gab, letztlich ist daraus durch das Engagement aller Beteiligten eine Rundum-Renovierung geworden, wofür ich mich an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich bedanken möchte“, so Kolodziej. Alle notwendigen Reparaturen wurden erledigt – inklusive neuer Elektrik, neuer Verkleidung der Wände, Reparaturen an der Decke, den Malerarbeiten und sogar neuen Vorhängen. Der Saal wird für gemeindliche Veranstaltungen genutzt – also zum Beispiel für Ratsversammlungen – bei denen ja auch Abstands- und Hygieneregeln gelten – oder Bürgerversammlungen. „Hut ab, was diejenigen, die dort mit angepackt haben, alles geleistet haben“, freut sich der Bürgermeister.

„Es muss in diesen Zeiten auch mal die Zeit für ein Lob sein. Geschimpft wird ja schnell und gerne.“ Klaus Kolodziej, Bürgermeister von Osthausen-Wülfershausen Foto: Robert Schmidt / TA

Kolodziej – seit Jahrzehnten, genauer gesagt seit 1982, in der Kommunalpolitik seiner Gemeinde aktiv und erst im Juli diesen Jahres zum zweiten Mal als Bürgermeister wieder gewählt – ist überhaupt stolz auf das, was in den letzten Jahren in Osthausen-Wülfershausen alles geleistet wurde. Und er legt Wert darauf, dabei auch seine Amtsvorgänger und die Ratsmitglieder – aktive wie auch in den letzten Jahren ausgeschiedene – in dieses Lob mit einzubeziehen. „Wir haben eine tolle Grundschule, wir haben einen Kindergarten, wir haben die Schokoladenmanufaktur, wir haben Gewerbetreibende und kleine Firmen, wir haben den Flugplatz, wir haben hier sogar einen Lithographie-Künstler, das ist für so eine kleine Gemeinde wie uns toll.“

Lob an Verwaltungen in schwierigen Zeiten

Apropos Kindergarten: Hier gab es in der Projektierungs- und Planungsphase der Erweiterung immer wieder Probleme, „zum Glück wurden sind die Fördermittel bewilligt, jetzt müssen wir uns strecken, damit die Bauarbeiten im März nächsten Jahres losgehen können, so Kolodziej, geht alles glatt, dann könnte man ende 2021 mit allem fertig sein. Der Umbau kostet rund 500.000 Euro kosten, 90 Prozent der Summe werden gefördert. Allerdings bereiten die explodierenden Baukosten den Osthäusern noch einige Kopfschmerzen. Da auch viele Kinder aus Witzleben in den Osthäuser Kindergarten gehen, beteiligt sich auch diese Gemeinde an den dann noch aufzubringenden zehn Prozent der Eigenmittel. Geplant ist der komplette Umbau der unteren Etage, um zum einen die Kapazität des Kindergartens zu erhöhen, zum anderen aber natürlich auch die Bedingungen für die Kleinen und für die Erzieherinnen zu verbessern. Derzeit gibt es eine Genehmigung für die Betreuung von 50 Kindern, nach dem Ausbau können dann 65 Kinder dort betreut werden.

Und dann will der Bürgermeister unbedingt noch eines loswerden: „Wir alle wissen, das es jetzt ganz schwierige Zeiten sind. Was sehr gut klappt, ist die Zusammenarbeit mit dem Landratsamt und mit der Verwaltungsgemeinschaft. Hier versucht man alles, um uns kleine Kommunen zu unterstützen.“ Durch weniger Bürokratie und schnelles und unkonventionelles Handeln werde hier viel für die Region getan. „Man schimpft ja immer mal gerne mal auf die Verwaltungen, da muss auch mal Platz für dieses Lob sein.“ Kolodziej sagt, dass die Zusammenarbeit besser klappe, als noch vor der Pandemie. „Man merkt, dass sich dort sehr viel Mühe gegeben wird.“