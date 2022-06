Osthausen wird an Verbandskläranlage angeschlossen

In einer Gemeinschaftsmaßnahme des WAZV, des Ilm-Kreises und der Gemeinde Osthausen-Wülfershausen wird Osthausen an die Verbandskläranlage angeschlossen. (Archivfoto)

Osthausen. Osthausen: Mit dem Anschluss an die Verbandskläranlage des WAZV wird auch die Fahrbahn erneuert und Internetversorgung über Glasfaserkabel vorbereitet.

In der Ortslage Osthausen wird in einer Gemeinschaftsmaßnahme des Wasser-/Abwasserzweckverband Arnstadt und Umgebung (WAZV), des Ilm-Kreises und der Gemeinde Osthausen-Wülfershausen ein Schmutzwassernetz geschaffen und an die Verbandskläranlage des WAZV angeschlossen. Zudem wird das Trinkwassernetz neu gebaut und das Regenwassernetz saniert, teilt der Zweckverband mit.

Anfang dieser Woche wurde mit dem ersten Bauabschnitt begonnen. Bis Ende August werden über 900 Meter Schmutzwasserkanal mit 16 Kontrollschächten vom Ortsausgang Elleben bis an den Ortseingang Osthausen verlegt.

2000 Meter Schmutzwasserkanal werden neu hergestellt

Ab 21. Juli bis Mitte Oktober erfolgen die Arbeiten am Schmutzwasserkanal in der Ortslage Osthausen im westlichen Teil des Birkenweges und in der Kirchgasse. Ab Mitte September bis Ende Oktober folgt der Kanal- und Trinkwasserleitungsbau in der weiteren Kirchgasse und im Birkenweg. Die Arbeiten in der Kranichfelder Straße sind ab Ende Oktober bis Ende Januar angesetzt. Im kommenden Jahr starten dann die Arbeiten in der Hauptstraße, An der Kirche, im Friedhofsweg, in der Wülfershäuser Straße, im Brunnenweg und in der Schulstraße.

Insgesamt werden 2000 Meter Schmutzwasserkanal mit 60 Kontrollschächten, 1500 Meter Trinkwasserleitung und 160 Meter Regenwasserkanal neu hergestellt. Der Fahrbahnbelag wird auf über 8000 Quadratmeter erneuert. Die Fertigstellung der kompletten Baumaßnahme ist Ende Oktober 2023 geplant. Außerdem wird in der gesamten Ortslage die Internetversorgung über Glasfaserkabel vorbereitet.