Palästinenser arbeitet in einer Autowerkstatt

Fünf Jahre ist die sogenannte Flüchtlingskrise her. Die Zahl der Asylbewerber verdoppelte sich im Jahr 2015. 1000 Geflüchtete wurden damals allein dem Ilm-Kreis zugewiesen, so viele wie noch nie. Dem berühmten Satz „Wir schaffen das“ wollten viele keinen Glauben schenken. Befürchtungen und Ängste gab es, auch Fremdenfeindlichkeit. Was ist aus den Menschen geworden, die zu uns kamen?

Ali El Jaafari hat in Marlishausen Anfang des Jahres die Ausbildung zum Nutz- und Kraftfahrzeugmechatroniker abgeschlossen. Der 24-jährige Palästinenser arbeitet in der Werkstatt vom Autohaus Gebrüder Kühn in Arnstadt. Ali spielt wie einer seiner Brüder bei Lok Arnstadt Fußball, macht Lauftraining und geht gern in die Schwimmhalle. Ihm gefällt es in Arnstadt, wie er sagt. Wenn er spricht, hört man keinen Akzent, aber Thüringer Dialekt heraus.

Der junge Mann freut sich, im November seine Mutter besuchen zu können, das erste Mal seit fünf Jahren. Noch weiß er nicht, ob er wegen Corona fliegen darf.

Geboren und aufgewachsen in einem Flüchtlingslager im Libanon

Ali ist sein Leben lang Flüchtling. Geboren und aufgewachsen ist er in einem Flüchtlingslager im Libanon. Ohne Staatsangehörigkeit können Palästinenser am öffentlichen und politischen Leben kaum teilnehmen, viele ihrer Rechte werden ihnen verwehrt. Ihre Bewegungsfreiheit ist innerhalb und außerhalb der Lager eingeschränkt, sie haben keinen Zugang zum staatlichen Bildungs- und Gesundheitssystem, heißt es bei der Bundeszentrale für politische Bildung weiter. Zudem ist ihr Recht, arbeiten zu dürfen, stark eingeschränkt.

Der Anlass, dass Ali sich zur Flucht entschloss, war, als sein Onkel angeschossen wurde und seitdem schwer behindert ist. Schießereien sind in dem Lager an der Tagesordnung, erzählt der junge Palästinenser. Die Familie entschied sich, die Hilfe eines Schleppers in Anspruch zu nehmen und bezahlte mehrere Tausend Dollar dafür. Vier Versuche brauchte es, bis Ali in Europa ankam.

Zu Fuß, mit dem Boot und im Auto auf der Flucht

Mit dem Flugzeug ging es Ende 2014 erst nach Moskau, dann nach Malaysia und im dritten Anlauf nach Brasilien, sagt Ali. Ziel war immer, mit einem Anschlussflug in die Europäische Union zu kommen. Das scheiterte mal am fehlenden Bestechungsgeld oder an zu aufmerksamen Flughafenpolizisten. Dann versuchte es Ali auf der klassischen Route über die Türkei und Griechenland.

Zu Fuß, mit dem Boot, im Auto der Schlepper und mit dem Zug erreichte Ali nach vier Monaten Deutschland. Stationen waren hier unter anderem Eisenberg, Suhl und Arnstadt.

Er erfuhr, dass er kein Recht auf Asyl hat, demzufolge auch keinen Sprachkurs bekommt. „Ich habe mir Deutsch selbst beigebracht“, sagt Ali, der auch auf die Unterstützung seines Cousins zählen konnte, der bereits viele Jahre in Deutschland lebt.

Dankbar ist Ali auch für die Unterstützung der Agentur für Arbeit und des Sozialamtes in Arnstadt. Für ein Jahr hat er jetzt einen Aufenthaltstitel bekommen. Er hofft, dass seine Brüder und er in Deutschland bleiben dürfen. Und er denkt, hier Sicherheit und Menschlichkeit gefunden zu haben, die er im Libanon vermisst hat.