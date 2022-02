Bereits zum fünften Mal: Panoramaweg Schwarzatal erneut qualifiziert

Mosshäuschen am Panoramawanderweg Schwarzatal, unweit von Schwarzburg.

Ilm-Kreis. Forstamt Gehren, Bauhof und Stadtverwaltung Großbreitenbach und Ilm-Kreis setzten Aufgaben um.

Der Panoramaweg Schwarzatal frequentiert in den Gemarkungen die Orte Altenfeld, Großbreitenbach und Böhlen. Im letzten Jahr wurden in Vorbereitung der erneuten Zertifizierung zum Qualitätswanderweg in diesen Bereichen die Beschilderung der Thüringer Wanderwegekonzeption 2025 angepasst, es wurde ein Bachsteg erneuert und ein weiterer komplett neu gebaut, zwei neue überdachte Sitzgruppe aufgestellt und der Wegeverlauf im Bereich des Hirschgrundes Böhlen verändert.

Der Präsident des Deutschen Wanderverbandes Hans Ulrich Rauchfuß informiert, dass der Panoramaweg Schwarzatal nunmehr bereits zum fünften Mal in Folge die Zertifizierung „Qualitätsweg Wanderbares Deutschland“ erhalten hat. Das Prädikat hat eine Laufzeit von drei Jahren und die geprüfte Qualität ist über den gesamten Zeitraum zu gewährleisten, heißt seitens der Verwaltung Großbreitenbachs. Die Zertifizierung konnte nur online durchgeführt werden.

Die Vorbereitung der Zertifizierung wurde unterstützt durch die Kreiswegewarte des Ilm-Kreises und Saalfeld-Rudolstadt, Dietrich Ewald und Dirk Fischer sowie David Lehmann vom Regionalverbund Thüringer Wald. Das Forstamt Gehren, Bauhof und Stadtverwaltung der Stadt Großbreitenbach und der Ilm-Kreis setzten die notwendigen Aufgaben um.