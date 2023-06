Papier, Holz oder Glas

Besteck und Strohhalme sind schon lange nicht mehr nur aus Plastik. Antonia Pfaff über die besseren und schlechteren Alternativen.

Der Umwelt zuliebe wird auf Plastik verzichtet; viele Branchen sind bestrebt, Kunststoff zu minimieren. Sicher ein löblicher Ansatz, wenn der Ersatz nicht an einigen Stellen zu wünschen übrig lässt.

Besonders speziell sind die Trinkhalme aus Papier, die es in Cocktailgläsern und bei Getränken zum Mitnehmen nur noch gibt. Das mag am Anfang alles gehen, doch spätestens nach dem fünften Zug durch den Halm ist dieser nass; hinzukommt, dass sie dadurch schnell brechen. Während das Getränk noch klassisch aus dem Glas geschlürft werden kann, ist der Genuss aus einem Pappbecher, der ebenfalls feucht wird, eher bescheiden. Eine weitere Alternative zu Plastik ist das Holzbesteck: Doch nicht jeder mag das Gefühl von feuchtem Holz an der Zunge, was sich beim Essen von Eis und Früchten leider kaum verhindern lässt.

Richtig cool und wahrscheinlich eine echte Alternative sind Trinkhalme aus Glas, die mehrfach verwendet und komplikationslos gereinigt werden können. Ganz nebenbei machen sie farblich etwas her und der Genuss des Getränkes ist deutlich angenehmer.