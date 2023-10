Paradies Buthan, Lachyoga und Verkehrssicherheit Ilmenauer Volkshochschule

Ilm-Kreis. Die Volkshochschule Arnstadt-Ilmenau lädt zu Vortrag und Workshop ein.

Am Donnerstag dem 26. Oktober, findet der Vortrag „Bhutan das versteckte Paradies“ in Ilmenau in der Volkshochschule von 18 bis 19.30 Uhr statt. Der Eintritt beträt 5 Euro. Der Vortrag entführt in die abgelegensten Gegenden des Himalaya, das Königreich Bhutan - Land des Donnerdrachens, oft auch das „letzte Paradies“ genannt. Es ist ein besonderes Land mit einem gelebten Buddhismus, einer jahrhundertealten Kultur, zauberhaften Landschaften und netten Menschen. Bis weit in die 1960-er Jahre war Bhutan für Touristen geschlossen. Auch heute versucht man den ungehinderten Zustrom von Urlaubern zu bremsen, um die einzigartige Kultur zu schützen. Mit eindrucksvollen Fotos, ergänzt von Video- und Tonsequenzen, erzählt Martin Siebert von seiner Reise.

Der Workshop „Lach dich glücklich mit Lachyoga“ findet am Samstag, dem 4. November in Arnstadt in der Volkshochschule von 9.30 Uhr bis 11 Uhr statt. Der Unkostenbeitrag beträgt 12,80 Euro. Eingeladen wird zu einem heiter-fröhlichen Workshop zum Mitmachen und Mitlachen. Die Teilnehmer erfahren, wie sie die Magie des Lachens dauerhaft in ihr Leben integrieren können und mehr Leichtigkeit und Lebensfreude in den Alltag bringen. Lachyoga ist eine faszinierende Sportart und Entspannungstechnik, die lebensfreudige Impulse gibt. Eine Minute intensives Lachen kräftigt das Herz genauso, wie zehn Minuten Joggen.

Für die kostenlose Vortragsreihe „sicher mobil - Verkehrssicherheit für Senioren“, immer dienstags in Ilmenau in der Volkshochschule von 9.30 bis 11 Uhr gibt es noch freie Plätze. Diese Reihe findet in Kooperation mit der Deutschen Verkehrswacht statt. Am 17. Oktober heißt das Thema: „Sehen und Hören sind wichtig für alle am Verkehr Teilnehmenden“