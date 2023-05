Partnertreffen in Plaues Kirche

Pfarrer Kersten Spantig hält am Sonntag zum Partnerschaftsgottesdienst in Plaue die Predigt.

Plaue. Freunde aus England, Frankreich und Süddeutschland sind zu Besuch:

Ein besonderer Gottesdienst wird am Sonntag, dem 21. Mai, in der Liebfrauenkirche in Plaue gefeiert. Ab 10 Uhr werden ökumenische Gäste aus Eastleigh in Großbritannien, Villeneuve-Saint-Georges in Frankreich und Kornwestheim in Baden-Württemberg begrüßt. Die Liturgie und Predigt übernimmt Pfarrer Kersten Spantig aus Geraberg.

Die Freunde aus den Partnergemeinden von Plaue sind über das Himmelfahrts-Wochenende zu Gast bei der Kirchengemeinde. Begegnungen von Gläubigen aus Kornwestheim reichen bis in die 1950er Jahre zurück. Doch erst nach dem Mauerfall 1989 konnten sie auch von ostdeutscher Seite mit Leben erfüllt und um Gemeinden in England und Frankreich erweitert werden. Seitdem findet jedes Jahr ein Partnerschaftstreffen statt.