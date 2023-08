Party und Truck-Ziehen beim Iron-Männchen in Frankenhain

Nervenaufreibende Wettkämpfe, wie zum Beispiel das Lkw-Ziehen, gibt es am 12. August beim Iron-Männchen in Frankenhain. (Archivfoto)

Frankenhain. Am 12. August wird in Frankenhain das zweite Iron-Männchen mit verrückten Wettkämpfen und feierlichem Abschluss veranstaltet.

Zum 2. Frankenhainer Iron-Männchen lädt der Kirmesverein Frankenhain alle interessierten Besucherinnen und Besucher am Samstag, 12. August, auf den Sportplatz des Ortes ein. Die Veranstaltung beginnt um 13 Uhr. Während des Nachmittags treten fünfköpfige Teams in einer knalligen Mischung aus verrückten Spielen, wie Truck-Ziehen oder Bempel-Stemmen, gegeneinander an, heißt es vom Verein. Ab 20 Uhr wird ausgelassen gefeiert, wenn DJ Müller den Tag mit feierlicher Musik ausklingen lässt. Der Eintritt ist frei. Für Erfrischung und das leibliche Wohl sei ebenfalls gesorgt. Der Verein freut sich bereits auf den verrückten Wettstreit. Das Iron-Männchen wurde im vergangenen Jahr das erste Mal veranstaltet und soll als neue Tradition in der Region etabliert werden.