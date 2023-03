Pastorin aus Ilmenau: Raus aus dem Schubladen-Denken

Pastorin Magdalene Franz-Fastner von der Jakobuskirche Ilmenau schreibt über Vorurteile und die Einteilung von Menschen.

Sortieren Sie gern? Also, Dinge im Haushalt zum Beispiel – alles fein säuberlich in Schubfächer abgelegt, in der Küche oder im Kleiderschrank? Klar, eine gewisse Ordnung hilft, im Alltag leichter zurechtzukommen und Dinge schneller wiederzufinden. Es gibt Menschen, die sortieren leidenschaftlich gern. Da wird alles akkurat verstaut, vielleicht sogar beschriftet. Und es gibt Menschen, die lassen lieber alles etwas unaufgeräumt. Eine gewisse Ordnung hat das sicherlich auch, aber für die erste Personengruppe sieht das aus wie Chaos. Für die zweite Personengruppe sind die anderen eher so die Ordnungsfanatiker. Sie kennen das sicherlich und gehören vermutlich zu einer der beiden Gruppen oder liegen irgendwo dazwischen.

Etwas speziell wird es, wenn wir Menschen „einsortieren“, also in bestimmte Gruppierungen einteilen. Klingt komisch, passiert aber ständig. Vermutlich soll es uns auch helfen, im Alltag besser zurechtzukommen. Natürlicherweise nehmen wir an unserem Gegenüber bestimmte Merkmale wahr und sortieren dann ein: ist es ein Kind oder ein älterer Mensch, ist es ein Mann oder eine Frau, ist es ein großer oder kleiner Mensch und so weiter. Aber schon da merken wir, dass das alles relativ ist. Wer ist ein „älterer“ Mensch? Als Kind sind alle Menschen über 30 älter. Ich selbst liege da schon dicke drüber. Für mich sind eher die über 80-Jährigen ältere Menschen. Und was sortieren wir ein, wenn es ums Geschlecht geht? Mann und Frau ist dafür nur eine grobe Unterscheidung. Es gibt noch einige andere Geschlechtsidentitäten, die unter dem Begriff „LGBTQIA+“ zusammengefasst werden.

Pastorin Magdalene Franz-Fastner von der Jakobuskirche Ilmenau Foto: Magdalene Franz-Fastner

Und was ist, wenn es um solche äußeren Merkmale geht, die auf eine „andere Herkunft“ als die meine schließen lassen? Die Frage ist, wozu sortieren wir überhaupt? Hilft es wirklich, besser miteinander umzugehen? Ich habe da meine Zweifel. Viel zu oft hängt an dem Schubfach nämlich das Etikett „Mag ich nicht!“. Dabei kenne ich diesen Menschen gar nicht. Ich habe ihn nur in mein Schubfach gesteckt. Und nehme ihn dadurch nicht mehr richtig wahr. Oder verachte diese Person oder noch schlimmeres.

Der Apostel Paulus hat es sehr schön formuliert: „Es gibt nicht mehr Juden und Griechen, nicht Sklaven und Freie, nicht männlich und weiblich; denn ihr alle seid eins in Christus.“ Damit ist eigentlich alles gesagt.

Völlig egal, welche Schublade wir aufziehen, jeder Mensch hat es verdient, mit Würde betrachtet zu werden. Das Grundgesetz sieht das im Übrigen genauso. Ein Anspruch ist damit formuliert, keine Gleichmacherei. Ein Anspruch oder sagen wir ein Ideal, an dem wir uns ausrichten sollen. Es wird uns sicherlich nicht immer gelingen. Aber es ist gut, wenn wir diesen Anspruch immer im Herzen tragen. Von dort aus kann er sich in mein Leben hineinverströmen und mich verlocken zu einem Miteinander voller Respekt, voller Offenheit und letztlich voller Liebe.