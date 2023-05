Pfingsten mit der Connect-Kirche

James Ros tritt am Sonntag in der ConnectKirche auf.

Arnstadt. James Ros tritt im Prinzenhofkeller als Sprecher auf:

Dem Thema Pfingsten widmet sich die Connectkirche am Sonntag, dem 21. Mai. Das Kinderprogramm beginnt um 10 Uhr in der ConnectLounge in der Karl-Marien-Straße 13. Ab 11 Uhr wird im Prinzenhofkeller das Hauptprogramm mit Livemusik starten. Der Vizepräses des Bundes Freikirchlicher Pfingstgemeinden James Ros tritt als Sprecher auf. Er erörtert unter anderem, was zu den Pfingst-Feiertagen geführt hat und welche Auswirkungen diese heute auf das Alltagsleben haben.