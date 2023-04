Pflanzaktion am Kickelhahn

Ilmenau. 1000 Weißtannen-Setzlingen kamen am Kickelhahn in die Erde.

Am Sonntag fanden sich zahlreiche Helfer am Kickelhahn-Parkplatz ein, um eine gemeinsame Pflanzaktion durchzuführen. Federführend in diesem Projekt waren Torsten Weinhard vom ThüringenForst, der Rotary Club Ilmenau und das Berg- und SPA Hotel Gabelbach mit seinem Green Forest Projekt. Trotz der eisigen Temperaturen und anhaltendem Niederschlag gab es viele freiwillige Helfer. Nach einer kurzen Begrüßung ging es 300 Meter im Fußmarsch zur Pflanzstelle. Die Teilnehmer erhielten eine ausführliche Einweisung. Damit die 1000 Weißtannen-Setzlinge ordentlich wachsen können und eine hohe Anzahl auch wirklich durchkommt, ist das korrekte Einpflanzen das A und O. Mit Pflanzhacke und je einer Handvoll Bäumchen schwärmten die Pflanzteams aus. Was in der Vorführung recht einfach aussah, entpuppte sich schnell als körperlich harte Arbeit. Alle Teilnehmer trotzten dem Wetter und hielten durch. Unter den Helfern befanden sich auch einige Kinder, die tatkräftig mithalfen. Nach zwei Stunden war die Arbeit getan und man konnte in zufriedene Gesichter blicken. Im Anschluss gab es noch Bratwürste und Getränke als Stärkung. Für kommenden Herbst ist eine erneute Pflanzaktion geplant, auch da freut man sich wieder über Helfer.