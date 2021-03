Nach den Bränden am Reinsberg in Plaue mussten viele Bäume gefällt werden. Nun soll wieder aufgeforstet werden.

Zur nächsten Aktion zur Wiederaufforstung der abgebrannten Waldfläche am Reinsberg in Plaue lädt Bürgermeister Jörg Thamm am Samstag, 20. März, alle Bürger ein und bittet um deren Mithilfe. Treffpunkt ist 9.30 Uhr auf dem Parkplatz am Schwimmbad. Wenn vorhanden, sollen die Freiwilligen bitte eine Pflanzhacke oder einen Spaten mitbringen.