Pflanzaktionen im Arnstädter Schlossgarten

Wenn Pflanzplaner Professor Wolfgang Borchardt ins Erzählen kommt, dann könnte er stundenlang reden. Er plante unter anderem die Neubepflanzung vor dem Gärtnerhäuschen im Arnstädter Schlosspark. Die kleine Anlage rund um den Springbrunnen ist beliebt, auf den Bänken sitzen oft viele Arnstädter und Gäste der Stadt, um etwas Ruhe und Entspannung zu finden – mitten in der Stadt und doch weit weg vom alltäglichen Trubel.

Barockes Konzept wird im Schlossgarten erhalten

Mehr als 4000 Pflanzen wurden in einem ersten Schritt vor dem Gärtnerhäuschen im Schlossgarten gepflanzt. „Ich freue mich, dass die in die Jahre gekommene und kaum noch sichtbare Pflanzung erneuert werden konnte und der Schlossgarten als Ganzes dadurch weiter aufgewertet wurde“, sagte Bürgermeister Frank Spilling (parteilos).

Dabei legte man laut Borchardt vor allem auch Wert darauf, das ursprüngliche, barocke Konzept – vor über 20 Jahren vom Landschaftsarchitekten und späteren Bürgermeister Alexander Dill entworfen – zu erhalten. Die rund 2000 Stauden, die zu unterschiedlichen Jahreszeiten blühen, sollen noch vor dem Winter richtig einwurzeln. Im Frühjahr, bevor sie dann austreiben, sorgen weitere bereits gepflanzte 2000 Frühblüher wie Krokusse, Narzissen, Tulpen und Zierlauch für Farbenpracht. Alle Pflanzen werden als hitzeresistent eingestuft, weshalb keine permanente, also stationäre Bewässerung nötig ist.

Von den Mitarbeitern des Baubetriebshofes wurden die Hecken zurückgeschnitten, um dem Platz einen regelmäßigen Rahmen zu geben. Sie waren mittlerweile so hoch geworden, dass man die Pflanzen hinter ihnen kaum noch sehen konnte.

Der Pflanzplaner Professor Wolfgang Borchardt am Mittwoch bei der Pflanzaktion am Wallgraben im Schlossgarten. Foto: Robert Schmidt

Gut 60 bis 70 Stunden saß Borchardt über dem Pflanzplan, bevor es dann ans Bestellen und in den letzten Tagen auch ans Pflanzen ging. Es gab keine Vorgaben der Denkmalpflege, weil es keine Quellen gab. Auf eine strenge Anordnung verzichtete man durch locker verteilte Rosen – die strahlenförmig zum Brunnen hin gepflanzt wurden – und Staudenpflanzen mit weichen, kühlen Farben – Lila, Blau, Gelbgrün und W eiß. „Eben keine Knallfarben“, so Borchardt.

In den Boden kamen Geranien, die sogenannte Indianernessel, Sonnenhut und andere. Auch in anderen Teilen des Schlossgartens herrschen die weichen und kühlen Farben vor, so dass alles zusammenpasst. Bei der Auswahl war Farbe, Höhe, Blühzeit und Hitzetoleranz wichtig, „aber auch Standfestigkeit, denn wir haben ja hier auch im Winter Besucher“, sagt Planer Wolfgang Borchardt.

Am Mittwoch ging es dann am Wallgraben in Schlossgarten weiter, wo es deutlich schattiger ist. Dort gab es bislang viele monotone und eintönig aussehende Flächen ohne Akzente und ohne Vielfalt sowie Stellen, wo gar nichts mehr war.

„Wir wollen das erhalten, was noch da ist und dann die Vegetation ergänzen“, so Borchardt. Dabei wurden auch eintönig aussehende Beete wieder aufgehübscht. Hier wurden unter anderem Kupferfelsenbirnen, Strauchpfingstrosen, Narzissen, Astern und andere Blumen gepflanzt.