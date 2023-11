Pflanzung von Blumenzwiebeln in Arnstadt und Ortsteilen

Arnstadt. In Arnstadt und seinen Ortsteilen werden durch den Baubetriebshof Blumenzwiebeln gepflanzt, aus denen im kommenden Jahr Frühblüher sprießen.

Seit dieser Woche werden in Arnstadt und den Ortsteilen über 60.000 Blumenzwiebeln per Hand und maschinell durch den Baubetriebshof gepflanzt. Im kommenden Frühjahr erblühen somit laut Stadtverwaltung weitere Grünstreifen mit Tulpen, Narzissen und Krokussen Am Obertunk, in der Saalfelder, Ilmenauer und Längwitzer Straße sowie an der Gerapromenade

Die Grünflächen in Gothaer Straße, Arnsbergstraße und am Platz der Versöhnung werden ebenfalls bepflanzt. An der Hammerecke am Viadukt wird der Blühstreifen in Richtung Hundewiese fortgesetzt. Neue Akzente bekommen zudem Schlossgarten, Schlossplatz, Straßbourgkreisel, Hülsemanndenkmal und alter Friedhof.

Die Ortschaften Siegelbach, Dosdorf und Espenfeld können sich ebenfalls über farbenfrohe Frühjahrsblüher nach dem Winter freuen.