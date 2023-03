Pfützen sorgen in Plaue für Probleme

Plaue. In Rippersroda und Kleinbreitenbach sehen Bürger Handlungsbedarf.

Auf der Stadtratssitzung in Plaue vergangene Woche wies Stadträtin Christine Zajan (CDU) Bürgermeister Christian Janik (parteilos) daraufhin, dass die Zufahrt zur Feuerwehr in Rippersroda immer noch in einem schlechten Zustand sei und sich zum Beispiel nach Regenfällen Pfütze an Pfütze reihe. Sie fragte, ob nicht die Stadt etwas unternehmen könne, damit wenigsten die Pfützen weg sind. „Das sichere ich zu“, antwortete Janik.

Bei einem anderen Pfützenproblem scheint die Lösung schwieriger. Wie schon zur Sitzung im vergangenen Oktober meldete sich Peter Schmidt zu Wort. Die Straße der Einheit in Kleinbreitenbach ist auf gut 100 Metern Länge in einem schlechten Zustand: Als Nachwirkung schlechter Tiefbauarbeiten verschiedener Firmen in den 90er-Jahren hat sich die Straße in einigen Bereichen gesenkt. Das Gefälle stimmt nicht mehr. Pfützen bilden sich und vorbeifahrende Autos sorgen dafür, dass das Wasser an einigen Häusern an der Fassade hoch spritzt (wir berichteten im November 2022). Die Stadt werde nun abwägen, was repariert und was saniert werden könne. Zudem wolle man Angebote für eine Reparatur einholen, so Janik.