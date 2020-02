Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Plakette für Schwalbenfreunde

Vom Naturschutzbund (Nabu) im Ilm-Kreis wurden im Vorjahr acht Plaketten „Schwalben willkommen“ zumeist an Privatpersonen übergeben, die ihre Häuser oder Ställe den Vögeln überlassen, dafür auch einiges an Schmutz in Kauf nehmen. Die Nester von 60 Rauschwalben- und 203 Mehlschwalbenbrutpaaren konnten so langfristig gesichert werden, heißt es im Jahresbericht des Nabu Ilm-Kreis.