Plaue: Bauverzögerung aus Geldmangel

Plaue. Die Arbeiten am Kindergarten Plaue sind zum Erliegen gekommen. Baustart für die Sanierung der Bahnhofstraße ist am 26. Oktober

Verlassen liegt der Anbau des Kindergartens Plaue in der Abendsonne. Der Eindruck, dass sich auf der Baustelle schon seit einiger Zeit nichts mehr getan hat, trügt nicht. „Wir mussten einen Baustopp verhängen“, erklärt Bürgermeister Jörg Thamm (CDU) in der Stadtratssitzung. Nicht wegen Baumängeln, sondern weil in der Coronazeit viele Fördermittelanträge beim Land unbearbeitet blieben. Auch jener der Stadt Plaue, in dem ein weiterer Zuschuss für den Neubau beantragt wurde, weil die ursprünglichen Baukosten deutlich gestiegen sind.