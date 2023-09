Plaue beendet Badesaison mit zwei Veranstaltungen

Plaue. Temperaturen um die 30 Grad locken die Wasserfreudigen ins Freibad nach Plaue.

Das spätsommerliche Wetter mit Temperaturen an die 30 Grad Celsius spielt Steffen Müller in die Karten. Der Schwimmmeister von Plaue freut sich über die vielen Wasserliebenden, die noch einmal das sommerliche Wetter nutzen. In diesen Tagen kann er sogar den 13.333 Badegast begrüßen: Paulina Wolf. Sie bekommt als Überraschung eine große Schokolade und eine 10er-Eintrittskarte für die kommende Badesaison.

Um die diesjährige Badesaison gebührend abzuschließen, gibt es am Wochenende noch zwei Höhepunkte. Am Samstag, 16. September, ab 12 Uhr, will Müller ein „Absommern“ mit allen Badegästen feiern. Es soll ein schöner Abschluss der Saison werden. Am Sonntag, 17. September, ab 10 Uhr, stehen dann die treuen Vierbeiner im Fokus. Denn da können die Hundebesitzer mit ihren Lieblingen nicht nur ins Bad kommen, sie können auch nach Herzenslust schwimmen und ins kühle Nass springen. Denn danach schließt Müller das Bad für dieses Jahr und die grundhafte Reinigung steht an.

Unter der Woche öffnet Müller die Pforten um 12 Uhr und schließt je nach Gästezahl zwischen 18 und 20 Uhr; auch der Kioskbetrieb ist unter der Woche und für das Wochenende abgesichert.